  2. জাগো জবস

এসএসসি পাসে নিয়োগ দেবে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:১৪ পিএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি। ফাইল ছবি

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে ‘রুম সার্ভিস অ্যাটেনডেন্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এসএসসি পাস হতে হবে। যে কোনো বয়সের প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি
বিভাগের নাম: ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্কলারশিপ অফিস

পদের নাম: রুম সার্ভিস অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা (সাভার)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

