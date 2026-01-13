নিয়োগ দেবে প্রিমিয়ার ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদন

নিয়োগ দেবে প্রিমিয়ার ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদন
দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসিতে ‘হেড অব সিআরএম ডিভিশন (ইভিপি টু এসইভিপি)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: হেড অব সিআরএম ডিভিশন (ইভিপি টু এসইভিপি)
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৫০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
