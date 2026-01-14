  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দিচ্ছে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক

প্রকাশিত: ০৯:৪৬ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘প্রোকিউরমেন্ট অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীদের অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ৬০ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড

পদের নাম: প্রোকিউরমেন্ট অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৬০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

