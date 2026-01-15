ম্যানেজার নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস, ২৫ বছর হলেই আবেদন

ম্যানেজার নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস, ২৫ বছর হলেই আবেদন
এসিআই মটরস লিমিটেডে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি ডিলার ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীদের অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ২৫ বছর বয়স হলেই প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: এসিআই মটরস লিমিটেড
বিভাগের নাম: ইয়ামাহা
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি ডিলার ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৪-৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৫-৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে এসিআই মটরস লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ