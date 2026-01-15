ম্যানেজার নিয়োগ দিচ্ছে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক

ম্যানেজার নিয়োগ দিচ্ছে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসিতে ‘সার্ভিস ম্যানেজার (এসইও/এভিপি)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। চট্টগ্রাম, ঢাকা ও সিলেট জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: ইম্পেরিয়াল ব্যাংকিং ডিভিশন
পদের নাম: সার্ভিস ম্যানেজার (এসইও/এভিপি)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম, ঢাকা, সিলেট
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ