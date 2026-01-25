  2. জাগো জবস

প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, ২২ বছর বয়স হলেই আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০২ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, ২২ বছর বয়স হলেই আবেদনের সুযোগ
প্রাণ গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপে ‘ট্রেইনি ইঞ্জিনিয়ার/অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে। ২২ বছর বয়স হলেই প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রাণ গ্রুপ
বিভাগের নাম: পিএলসি অ্যান্ড অটোমেশন

পদের নাম: ট্রেইনি ইঞ্জিনিয়ার/অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (ইইই/এমই)
অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২২-৩২ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে প্রাণ গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

এমটিও নিয়োগ দিচ্ছে আরএফএল, লাগবে না অভিজ্ঞতা

এমটিও নিয়োগ দিচ্ছে আরএফএল, লাগবে না অভিজ্ঞতা

প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, থাকতে হবে স্নাতক পাস

প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, থাকতে হবে স্নাতক পাস

ম্যানেজার পদে জনবল নিয়োগ দেবে ব্যাংক এশিয়া

ম্যানেজার পদে জনবল নিয়োগ দেবে ব্যাংক এশিয়া