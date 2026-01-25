১৫ ট্রেইনি সেলস এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেবে ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স

১৫ ট্রেইনি সেলস এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেবে ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স
ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেডে ‘ট্রেইনি সেলস এক্সিকিউটিভ’ পদে ১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড
বিভাগের নাম: শোরুম
পদের নাম: ট্রেইনি সেলস এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ১৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২০-২৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ