রূপায়ণ গ্রুপে নিয়োগ, ২২ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ

রূপায়ণ গ্রুপে নিয়োগ, ২২ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রূপায়ণ গ্রুপে ‘স্টোর কিপার/স্টোর অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীদের অবশ্যই বিবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: রূপায়ণ গ্রুপ
বিভাগের নাম: ক্রেডিট রিয়ালাইজেশন
পদের নাম: স্টোর কিপার/স্টোর অফিসার
পদসংখ্যা: ৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (অ্যাকাউন্টিং)
অভিজ্ঞতা: ২-৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২২-৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (উত্তরা সেক্টর ১২)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে রূপায়ণ গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ