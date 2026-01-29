নিয়োগ দেবে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন, আবেদন ফি ১০০ টাকা

নিয়োগ দেবে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন, আবেদন ফি ১০০ টাকা
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিষ্ঠান নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেডে ২টি পদে ৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগে পাঠাতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা
বয়স: ২০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ সর্বোচ্চ ৪৫ বছর
আবেদনের ঠিকানা: মহাব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন), করপোরেট অফিস, নওপাজেকো, ইউটিসি ভবন (৪র্থ তলা), ০৮ পান্থপথ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫। আবেদনপত্রের খামের উপর অবশ্যই পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।
আবেদন ফি: নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড অনূকুলে ১০০ টাকা পে-অর্ডার করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: ইত্তেফাক, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
