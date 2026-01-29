  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন, আবেদন ফি ১০০ টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২৩ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
নিয়োগ দেবে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন, আবেদন ফি ১০০ টাকা
নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিষ্ঠান নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেডে ২টি পদে ৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগে পাঠাতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা

বয়স: ২০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ সর্বোচ্চ ৪৫ বছর

আবেদনের ঠিকানা: মহাব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন), করপোরেট অফিস, নওপাজেকো, ইউটিসি ভবন (৪র্থ তলা), ০৮ পান্থপথ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫। আবেদনপত্রের খামের উপর অবশ্যই পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।

আবেদন ফি: নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড অনূকুলে ১০০ টাকা পে-অর্ডার করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক, ২১ জানুয়ারি ২০২৬

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৪ পদে নিয়োগ দেবে বিকেএসপি, আবেদন ফি ২০০ টাকা

৪ পদে নিয়োগ দেবে বিকেএসপি, আবেদন ফি ২০০ টাকা

অফিসার নিয়োগ দেবে মধুমতি ব্যাংক, ১৮ বছর হলেই আবেদন

অফিসার নিয়োগ দেবে মধুমতি ব্যাংক, ১৮ বছর হলেই আবেদন

আরএফএল গ্রুপে নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

আরএফএল গ্রুপে নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ