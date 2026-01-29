  2. জাগো জবস

প্রভাষক-কর্মচারী পদে নিয়োগ দেবে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশিত: ০৮:৪৩ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশে ‘প্রভাষক-কর্মচারী’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫টা পর্যন্ত ডাকযোগে অথবা সরাসরি আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ

আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।

আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ- ৬৭৭০। আবেদনপত্র ডাকযোগে অথবা সরাসরি পাঠাতে পারবেন।

আবেদন ফি: রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ এর অনুকূলে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের যে কোনো শাখায় ১ নং পদের জন্য ২০০ টাকা, ২ নং পদের জন্য ৫০ টাকা ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

