রকমারি ডটকমে নিয়োগ, ২২ বছর বয়সেই আবেদনের সুযোগ

রকমারি ডটকমে নিয়োগ, ২২ বছর বয়সেই আবেদনের সুযোগ
রকমারি ডটকমে ‘প্রফেশনাল কনটেন্ট রাইটার (এসইও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ২২ বছর বয়স হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: রকমারি ডটকম
পদের নাম: প্রফেশনাল কনটেন্ট রাইটার (এসইও)
পদসংখ্যা: ৩ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১ বছর
বেতন: ২০,০০০-৩০,০০০ টাকা
- আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছর বয়সেই আবেদনের সুযোগ
বিমান বাহিনীতে নিয়োগ, ৩৫ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ
২৮৪ জনকে নিয়োগ দেবে মৎস্য অধিদপ্তর, এসএসসি পাসেও আবেদন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২২ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (মতিঝিল)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে রকমারি ডটকম আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীতে অফিসার নিয়োগ, বিবাহিতরাও পাবেন আবেদনের সুযোগ
সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, ২৬ বছর বয়সেও আবেদন
৬ পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ