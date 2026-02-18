  2. জাগো জবস

রকমারি ডটকমে নিয়োগ, ২২ বছর বয়সেই আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৭ পিএম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
রকমারি ডটকমে নিয়োগ, ২২ বছর বয়সেই আবেদনের সুযোগ
রকমারি ডটকমের লোগো। ফাইল ছবি

রকমারি ডটকমে ‘প্রফেশনাল কনটেন্ট রাইটার (এসইও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ২২ বছর বয়স হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: রকমারি ডটকম

পদের নাম: প্রফেশনাল কনটেন্ট রাইটার (এসইও)
পদসংখ্যা: ৩ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১ বছর
বেতন: ২০,০০০-৩০,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২২ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (মতিঝিল)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে রকমারি ডটকম আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

