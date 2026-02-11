আরএসএম নিয়োগ দেবে ডেকো ফুডস, ৪০ বছরেও আবেদন

আরএসএম নিয়োগ দেবে ডেকো ফুডস, ৪০ বছরেও আবেদন
বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ডেকো ফুডস লিমিটেডে ‘রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার (আরএসএম)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএ অথবা এমএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। ২৮ থেকে ৪০ বছর বয়সের প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ডেকো ফুডস লিমিটেড
পদের নাম: রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার (আরএসএম)
পদসংখ্যা: ৭ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ অথবা এমএ
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
- আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছর বয়সেই আবেদনের সুযোগ
১৫ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
ঢাকায় নিয়োগ দেবে ইউসিবি, ২২ বছর হলেই আবেদন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৮-৪০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ডেকো ফুডস লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীতে অফিসার নিয়োগ, বিবাহিতরাও পাবেন আবেদনের সুযোগ
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে নবম গ্রেডে নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩
৬ পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
আবেদনের শেষ সময়: ১১ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ