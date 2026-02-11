  2. জাগো জবস

আরএসএম নিয়োগ দেবে ডেকো ফুডস, ৪০ বছরেও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৫৪ এএম, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ডেকো ফুডস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ডেকো ফুডস লিমিটেডে ‘রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার (আরএসএম)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএ অথবা এমএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। ২৮ থেকে ৪০ বছর বয়সের প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ডেকো ফুডস লিমিটেড

পদের নাম: রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার (আরএসএম)
পদসংখ্যা: ৭ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ অথবা এমএ
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৮-৪০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ডেকো ফুডস লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

