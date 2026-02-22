  2. জাগো জবস

অফিসার পদে জনবল নিয়োগ দিচ্ছে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০১ পিএম, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে ‘অ্যাকাউন্টস অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএ অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি

পদের নাম: অ্যাকাউন্টস অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ অথবা স্নাতকোত্তর (অ্যাকাউন্টিং/ফাইন্যান্স)
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম

আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি, ৫৪১, ও আর নিজাম রোড, চট্টগ্রাম।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

