নিয়োগ দিচ্ছে আইডিসিওএল, বেতন এক লাখ ৫১ হাজার

নিয়োগ দিচ্ছে আইডিসিওএল, বেতন এক লাখ ৫১ হাজার
ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডে (আইডিসিওএল) ‘ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১২ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএস/বিবিএ/বিএসএস/স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। মাসিক বেতন এক লাখ ৫১ হাজার টাকা।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (আইডিসিওএল)
বিভাগের নাম: রিস্ক অ্যান্ড স্পেশাল অ্যাসিট ম্যানেজমেন্ট
পদের নাম: ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএস/বিবিএ/বিএসএস/স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: ১৫১,২০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (আইডিসিওএল) আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১২ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
