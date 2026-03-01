১০ ট্রেইনার নেবে প্রাণ গ্রুপ, এইচএসসি পাসেই আবেদন
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপে ‘হিন্দি ল্যাংগুয়েজ ট্রেইনার’ পদে ১০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এইচএসসি পাস হতে হবে। ২৪ বছর বয়স হলেই প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রাণ গ্রুপ
পদের নাম: হিন্দি ল্যাংগুয়েজ ট্রেইনার
পদসংখ্যা: ১০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৪-৪০ বছর
কর্মস্থল: নাটোর, রাজশাহী
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে প্রাণ গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ