  2. জাগো জবস

২৯ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেবে নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১১ পিএম, ০৩ মার্চ ২০২৬
২৯ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেবে নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়
নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো। ফাইল ছবি

নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরে ১৪টি পদে ২৯ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ১২ মার্চ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত (সাপ্তাহিক ও ছুটির দিন ব্যতিত) আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র সরাসরি/ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়, নওগাঁ

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: নওগাঁ

আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।

আবেদন পাঠানোর ঠিকানা: রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়, বাইপাস সড়ক, বরুনকান্দি মোড়, নওগাঁ-৬৫০০।

আবেদন ফি: রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় এর অনুকূলে জনতা ব্যাংক পিএলসির যে কোনো শাখায় প্রতিটি পদের জন্য ৬০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১২ মার্চ ২০২৬ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: কালেরকণ্ঠ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

১৭ অফিসার নেবে পূবালী ব্যাংক, ৩৩ বছর বয়সেও আবেদন

১৭ অফিসার নেবে পূবালী ব্যাংক, ৩৩ বছর বয়সেও আবেদন

এনআরবি ব্যাংকে নিয়োগ, ৪০ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ

এনআরবি ব্যাংকে নিয়োগ, ৪০ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ

ঢাকায় চাকরির সুযোগ দিচ্ছে এনআরবিসি ব্যাংক

ঢাকায় চাকরির সুযোগ দিচ্ছে এনআরবিসি ব্যাংক