২৯ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেবে নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়

২৯ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেবে নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়
নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরে ১৪টি পদে ২৯ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ১২ মার্চ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত (সাপ্তাহিক ও ছুটির দিন ব্যতিত) আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র সরাসরি/ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়, নওগাঁ
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: নওগাঁ
আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।
আবেদন পাঠানোর ঠিকানা: রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়, বাইপাস সড়ক, বরুনকান্দি মোড়, নওগাঁ-৬৫০০।
আবেদন ফি: রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় এর অনুকূলে জনতা ব্যাংক পিএলসির যে কোনো শাখায় প্রতিটি পদের জন্য ৬০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১২ মার্চ ২০২৬ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: কালেরকণ্ঠ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
