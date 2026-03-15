সহকারী শিক্ষক নেবে সেনা পাবলিক স্কুল ও কলেজ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:২৯ পিএম, ১৫ মার্চ ২০২৬
সেনা পাবলিক স্কুল ও কলেজ। ফাইল ছবি

সেনা পাবলিক স্কুল ও কলেজে ‘সহকারী শিক্ষক’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ এপ্রিল রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। বেতন ছাড়াও থাকছে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা।

প্রতিষ্ঠানের নাম: সেনা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, সাভার সেনানিবাস, ঢাকা
বিষয়ের নাম: বাংলা

পদের নাম: সহকারী শিক্ষক
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম ২য় বিভাগ/শ্রেণি/সমমান থাকতে হবে। শিক্ষা জীবনে কোনো স্তরে ৩য় শ্রেণি/বিভাগ/সমমান গ্রহণযোগ্য হবে না।
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ১০ম গ্রেড

অন্যান্য সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী বাড়িভাড়া, চিকিৎসা, উৎসব, উৎসাহ ভাতা, পিএফ, গ্র্যাচুইটিসহ অন্যান্য সুবিধাদি দেওয়া হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৭ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ সর্বোচ্চ ৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (সাভার)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে সেনা পাবলিক স্কুল ও কলেজ আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: সহকারী শিক্ষক পদের জন্য ৫০০ টাকা অনলাইনের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। টাকা জমার রশিদ অবশ্যই প্রিন্ট করে রাখতে হবে।

লিখিত পরীক্ষা: ১০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ শুক্রবার সকাল ১০টায় অত্রপ্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক ও ডেমোনেস্ট্রেশন পরীক্ষার তারিখ ও সময় প্রার্থীদের মোবাইল ফোন/এসএমএস/ই-মেইল এর মাধ্যমে জানানো হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রার্থীকে টিএ/ডিএ দেওয়া হবে না।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

