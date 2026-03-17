ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্সে চাকরির সুযোগ
ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেডে ‘ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড
বিভাগের নাম: এইচভিএসি
পদের নাম: ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (এমই)
অভিজ্ঞতা: ২-৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩০-৩২ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
