জনবল নেবে সীমান্ত ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৪৯ পিএম, ১৭ মার্চ ২০২৬
সীমান্ত ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

সীমান্ত ব্যাংক পিএলসিতে ‘ইন্টারন্যাশনাল ডিভিশন (এসও-এফএভিপি)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: ইন্টারন্যাশনাল ডিভিশন (এসও-এফএভিপি)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩৪-৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

