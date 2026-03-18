নারী কর্মী নেবে প্রমি এগ্রো ফুডস, লাগবে এসএসসি পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫১ পিএম, ১৮ মার্চ ২০২৬
প্রমি এগ্রো ফুডস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

প্রমি এগ্রো ফুডস লিমিটেডে ‘সেলস গার্ল’ পদে ১০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৯ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এসএসসি পাস হতে হবে। ১৮ বছর বয়স হলেই শুধুমাত্র নারী প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রমি এগ্রো ফুডস লিমিটেড
বিভাগের নাম: করপোরেট সেলস অ্যান্ড মডার্ন ট্রেড

পদের নাম: সেলস গার্ল
পদসংখ্যা: ১০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১ বছর। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী
বয়স: ১৮-৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে প্রমি এগ্রো ফুডস লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

