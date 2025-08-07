  2. আইন-আদালত

নোয়াখালীতে ৭ প্রাণহানি ‘অবহেলাজনিত হত্যা’, ক্ষতিপূরণ চায় ব্লাস্ট

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩৫ এএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
নোয়াখালীতে দুর্ঘটনা কবলিত মাইক্রোবাস

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে মর্মান্তিক মাইক্রোবাস দুর্ঘটনায় তিন শিশু ও চারজন প্রাপ্তবয়স্কসহ মোট সাতজন নিহতের ঘটনায় গভীর শোক ও উদ্বেগ জানিয়েছে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)। একই সঙ্গে এ দুর্ঘটনাকে ‘অবহেলাজনিত হত্যাকাণ্ড’ উল্লেখ করে ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায়বিচার ও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

বুধবার (৬ আগস্ট) ব্লাস্টের কমিউনিকেশন বিভাগ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিবৃতিতে এ দাবি জানানো হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, চৌমুহনী-লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের চন্দ্রগঞ্জ পূর্ব বাজার এলাকায় একটি মাইক্রোবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ে ঘটনাস্থলেই তিন শিশুসহ সাতজন প্রাণ হারান। ব্লাস্ট এ দুর্ঘটনাকে ‘অবহেলাজনিত হত্যাকাণ্ড’ হিসেবে উল্লেখ করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের জবাবদিহি এবং নিহতদের পরিবারকে ন্যায়বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ২০১৮ সালে জনদাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন এখনো যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। আইনে অবহেলাজনিত দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ক্ষতিপূরণ তহবিল গঠনের বিধান থাকলেও তা বাস্তবায়নে দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। এমতাবস্থায়, ব্লাস্ট দ্রুত তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি নিশ্চিত এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায়বিচার ও ক্ষতিপূরণ চায়।

ব্লাস্ট সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮-এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন, ক্ষতিপূরণ তহবিল সক্রিয়করণ এবং সড়ক ব্যবস্থাপনায় নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তদারকি জোরদারেরও জোরালো দাবি জানিয়েছে।

