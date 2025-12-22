কারাগারে থাকা আসাদুজ্জামান ও তার স্ত্রীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের ‘পালিত পুত্র’ হিসেবে পরিচয় দেওয়া আসাদুজ্জামান হিরু, তার স্ত্রী ইসরাত জাহান এবং সহযোগী আক্তারুজ্জামানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আদালত।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতের অবকাশকালীন বিচারক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন এ আদেশ দেন।
দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা তানজীর আহমেদ জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে দুদকের পক্ষে সংস্থাটির সহকারী পরিচালক নাছরুল্লাহ হোসাইন আদালতে তাদের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন।
আবেদনে দুদক জানায়, আসাদুজ্জামান ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে ওবায়দুল কাদেরের প্রভাব খাটিয়ে চোরাচালান, হুন্ডি ব্যবসা, শুল্ক ফাঁকি ও নানা অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং তা বিদেশে পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধান চলছে।
আবেদনে বলা হয়, বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে—অভিযুক্তরা যেকোনো সময় দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারেন। ফলে সুষ্ঠু অনুসন্ধান ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে তাদের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া জরুরি।
ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে সংঘটিত একটি হত্যাকাণ্ডের মামলায় চলতি বছরের জানুয়ারিতে আসাদুজ্জামান হিরুকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বর্তমানে তিনি কারাগারে আছেন। একই সঙ্গে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে দুদকের অনুসন্ধান চলমান রয়েছে।
