সুপ্রিম কোর্টের ক্যানটিনে অগ্নিকাণ্ড

প্রকাশিত: ১২:০১ এএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
সুপ্রিম কোর্ট/ফাইল ছবি

রাজধানীর রমনায় সুপ্রিম কোর্টের ক্যানটিনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) রাত ১০টা ৩৫ মিনিটে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। পরে রাত ১১টা ৫৬ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার রাকিবুল হাসান এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, সুপ্রিম কোর্টের ক্যানটিনে থাকা ফটোকপির মেশিনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনে গুরুত্বপূর্ণ কোনো নথি পুড়েছে কি-না তা প্রাথমিকভাবে জানাতে পারেননি ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা।

