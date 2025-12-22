এস আলমের আরও ২৮ একর জমি জব্দের আদেশ
এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান সাইফুল আলম (এস আলম) ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে থাকা ২৮ একর জমি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের অবকাশকালীন বিচারক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন এ আদেশ দেন।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, সাইফুল আলম ও তার পরিবারের সদস্যসহ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সত্তা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং সংগঠনের অভিযোগ অনুসন্ধানাধীন। এ লক্ষ্যে একটি যৌথ অনুসন্ধান ও তদন্ত টিম গঠন করা হয়েছে।
অনুসন্ধানকালে দেখা গেছে, সাইফুল আলম ও তার পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন ব্যাংক থেকে নামে-বেনামে বিধিবহির্ভূত ঋণ গ্রহণ করে তা আত্মসাৎ করেন এবং নিজ ও পরিবারের সদস্যদের নামে দেশে-বিদেশে বিপুল পরিমাণ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জন করেছেন।
দুদক আরও জানায়, অনুসন্ধানকালে বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে—অভিযুক্তরা তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পদ হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন। অনুসন্ধান নিষ্পত্তির আগেই এসব সম্পদ স্থানান্তর হয়ে গেলে পরে তা উদ্ধার করা দুরূহ হয়ে পড়বে।
এ কারণে সাইফুল আলম, তার পরিবারের সদস্যসহ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সত্তা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে থাকা ২৮ একর জমি জরুরি ভিত্তিতে জব্দের আদেশ দেন আদালত।
এর আগে গত ১১ ডিসেম্বর একই আদালত চট্টগ্রামে সাইফুল আলম ও সংশ্লিষ্টদের নামে থাকা ১ হাজার ৯৩৬ একর জমি জব্দের আদেশ দেন।
