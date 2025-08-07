  2. আইন-আদালত

৬ লাশ পোড়ানোসহ সাত হত্যা

অভিযোগ গঠনে রাষ্ট্রপক্ষের শুনানি শেষ, আসামিপক্ষে শুনানি ১৩ আগস্ট

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২৯ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

সাভারের আশুলিয়ায় ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ৫ আগস্ট ছয় মরদেহ পোড়ানো এবং ৪ আগস্ট একজনকে হত্যার মামলায় অভিযোগ গঠনের বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষে প্রসিকিউশনের শুনানি শেষ হয়েছে। একই সঙ্গে আসামিপক্ষের শুনানির জন্য আগামী ১৩ আগস্ট দিন ঠিক করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) ট্রাইব্যুনাল–২ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল এ আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের অন্য দুইজন হলেন- বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছিদ এবং বিচারক নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর।

ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ গঠনে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম ও প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম। সঙ্গে ছিলেন প্রসিকিউটর ফারুক আহাম্মদ, সাইমুম রেজা তালুকদার ও আবদুস সাত্তার পালোয়ান। রাষ্ট্রপক্ষের শুনানি শেষে আসামিপক্ষের শুনানির জন্য এক সপ্তাহের সময় চান আইনজীবীরা। পরে আবেদন মঞ্জুর করে আগামী ১৩ আগস্ট দিন ধার্য করেন ট্রাইব্যুনাল।

এর আগে সকালে মামলার মোট ১৬ আসামির মধ্যে গ্রেফতার আটজনকে কারাগার থেকে প্রিজনভ্যানে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। তারা হলেন- ঢাকা জেলার সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মো. আব্দুল্লাহিল কাফী, ঢাকা জেলা পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত সুপার (সাভার সার্কেল) মো. শাহিদুল ইসলাম, পরিদর্শক আরাফাত হোসেন, এসআই মালেক, এসআই আরাফাত উদ্দিন, এএসআই কামরুল হাসান, আবজাল হোসেন ও কনস্টেবল মুকুল।

গত ২৮ জুলাই অভিযোগ গঠনের শুনানির জন্য আজকের দিন ঠিক করেছিলেন ট্রাইব্যুনাল। এরই ধারাবাহিকতায় আজ শুনানি হয়। তার আগে ২ জুলাই এ মামলায় ১৬ জনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) আমলে নেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২।

আশুলিয়ায় লাশ পোড়ানোর নৃশংস ঘটনায় করা মামলায় অভিযোগ গঠনের শুনানি পর প্রসিকিউটর মো. মিজানুল ইসলাম ও গাজী এমএইচ তামিম সাংবাদিকদের বলেন, ‘গত বছরের ৫ আগস্ট আশুলিয়ায় ছয় তরুণকে গুলি করে হত্যার পর লাশগুলোকে পুলিশভ্যানে রেখে আগুন লাগিয়ে দেন পুলিশ সদস্যরা। যখন এসব মরদেহে আগুন দেওয়া হচ্ছিল, তখন একজনকে জীবিত থাকা অবস্থায় তার গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন দেওয়া হয়।’

এর আগের দিন ৪ আগস্ট একজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। মোট সাতজনকে হত্যা ও ছয়জনের মরদেহ পোড়ানোর ঘটনায় পৃথক মামলা হয়েছে। ওই মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের শুনানি শেষ আসামিপক্ষের শুনানির জন্য ১৩ আগস্ট দিন ঠিক করেছেন আদালত।

