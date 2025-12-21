হাদি হত্যা: মামলায় দণ্ডবিধি ৩০২ ধারা সংযোজনের আদেশ

হাদি হত্যা: মামলায় দণ্ডবিধি ৩০২ ধারা সংযোজনের আদেশ
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় করা মামলায় দণ্ডবিধি ৩০২ ধারা (হত্যা) সংযোজনের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সিদ্দিক আজাদ এ আদেশ দেন।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) পল্টন থানার সাধারণ নিবন্ধন শাখার কর্মকর্তা পুলিশের উপ-পরিদর্শক রোকনুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে শনিবার মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের পরিদর্শক ফয়সাল আহমেদ আদালতে ৩০২ ধারা সংযোজনের আবেদন করেন।
আবেদনে উল্লেখ করা হয়, পলাতক আসামি ফয়সাল করিম মাসুদ রাহুল দাউদ (৩৭) এবং অজ্ঞাতনামা সহযোগীরা ১১ ডিসেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে দেশের বিভিন্ন এলাকায় অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি, জনমনে আতঙ্ক ও ভীতি সৃষ্টির মাধ্যমে নির্বাচনের স্বাভাবিক পরিবেশে বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন।
এতে বলা হয়, মতিঝিল মসজিদ থেকে জুমার নামাজ শেষে নির্বাচনি প্রচারণা শেষ করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যাওয়ার পথে ১২ ডিসেম্বর দুপুর ২টা ২০ মিনিটের দিকে শরিফ ওসমান হাদিকে বহনকারী অটোরিকশা পল্টন মডেল থানাধীন বক্স কালভার্ট রোডস্থ ডিআর টাওয়ারের সামনে পৌঁছায়। এসময় আসামি ফয়সাল করিম মাসুদ রাহুল দাউদ ও অজ্ঞাত সহযোগী মোটরসাইকেল থেকে চলন্ত অবস্থায় তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করে পালিয়ে যায়।
ঘটনার পর শরিফ ওসমান হাদিকে গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার আরও অবনতি হলে তাকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয়। ১৮ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার মরদেহ ১৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশে আনা হয়।
মামলাটি অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর হওয়ায়, মামলার সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করতে প্রাথমিক অভিযোগের ধারার সঙ্গে ৩০২ পেনাল কোড ধারার সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।
ধারাগুলোর বিষয়ে তুহিন ইসলাম নামে এক আইনজীবী জাগো নিউজকে বলেন, মামলায় উল্লেখিত ১২০(বি)/৩২৬/৩০৭/১০৯/৩৪ ধারাগুলো বিভিন্ন ধরনের অপরাধভিত্তিক ব্যবস্থা নির্দেশ করে। ১২০(বি) ধারায় নির্বাচনি পরিবেশ ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র, ৩২৬ ধারায় গুরুতর শারীরিক আঘাত, ৩০৭ ধারায় হত্যাচেষ্টার অভিযোগ, ১০৯ ধারায় সহযোগিতা ও সহায়তার দায় এবং ৩৪ ধারায় একাধিক ব্যক্তির যোগসাজশের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত। এই ধারাগুলোর সংযোজন ও বিশ্লেষণ মামলার সুষ্ঠু তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
১৪ ডিসেম্বর হাদিকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের পল্টন থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির উল্লিখিত ধারাগুলো অনুযায়ী অভিযোগ আনা হয়।
