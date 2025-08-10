আইনজীবী আলিফ হত্যা মামলায় বাদীর উপস্থিতি চেয়ে সমন জারি

আইনজীবী আলিফ হত্যা মামলায় বাদীর উপস্থিতি চেয়ে সমন জারি
চট্টগ্রামে আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ হত্যা মামলার চার্জশিট গ্রহণযোগ্যতা শুনানিতে বাদীর ব্যক্তিগত উপস্থিতি চেয়ে সমন জারি করেছেন আদালত। আগামী ২৫ আগস্ট বাদীর উপস্থিতিতে শুনানি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন আদালত।
রোববার (১০ আগস্ট) চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ৬ষ্ঠ আদালতের বিচারক এস এম আলাউদ্দীন এ আদেশ দেন।
শুনানিকালে রাষ্ট্রপক্ষে সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট মো. রায়হানুল ওয়াজেদ চৌধুরী বলেন, চাঞ্চল্যকর এ মামলার বাদী ও নিহতের পিতা বয়স্কজনিত অসুস্থতায় আদালতে আসতে পারেননি। পরে আদালত বাদীর বরাবরে সমন ইস্যু করে আগামী ২৫ আগস্ট শুনানির দিন ধার্য করেন। ওই তারিখে রিপোর্ট শুনানি হবে।
তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিল করা চার্জশিটে বলা হয়, মামলার এজাহারভুক্ত ও তদন্তে প্রাপ্ত মোট আসামি ৪২ জন। এর মধ্যে এজাহারভুক্ত ৩ জন ও তদন্তে প্রাপ্ত একজনকে অব্যাহতির সুপারিশ করা হয়েছে। বর্তমানে সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাসসহ গ্রেফতার আছেন ২০ জন। এছাড়া পলাতক রয়েছেন ১৮ জন।
