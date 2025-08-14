মানবতাবিরোধী মামলার সাক্ষীকে হুমকি
তদন্ত কমিটি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের নির্দেশ ট্রাইব্যুনালের
জুলাই গণঅভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলার এক সাক্ষীকে হুমকি দেওয়ায় ঘটনায় তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একইসঙ্গে এই ঘটনা তদন্তের জন্য তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠনেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বে গঠিত বিচারিক প্যানেল এই আদেশ দেন। প্যানেলের অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ এবং বিচারপতি মহিতুল হক এনাম চৌধুরী। আদালতে প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম এ বিষয়ে শুনানি করেন।
জানা গেছে,‘শেখ বোরহান উদ্দিন পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজে’র সহযোগী অধ্যাপক আঞ্জুয়ারা ইয়াসমিন, রাজধানীর চানখাঁরপুল মামলার একজন সাক্ষী। তিনি আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার পর থেকেই কিছু ব্যক্তির কাছ থেকে হুমকি পাচ্ছেন। তাকে অসম্মান করা হচ্ছে এবং তার ছবি বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে তিনি তার নিরাপত্তার বিষয়ে আদালতে আবেদন করেন।
প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম আদালতের বরাত দিয়ে সাংবাদিকদের জানান, একজন সাক্ষীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তাই আদালত সাক্ষীর কর্মস্থল অর্থাৎ কলেজের অধ্যক্ষ, এবং সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। একইসঙ্গে, সাক্ষীর সঙ্গে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা তদন্ত করে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন আদালতে জমা দেওয়ার জন্য তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন।
