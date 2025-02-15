ছোট সাজ্জাদ এবং তার স্ত্রীর জামিন স্থগিত
চট্টগ্রামের শীর্ষ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ হোসেন ওরফে ছোট সাজ্জাদ এবং তার স্ত্রী তামান্না শারমীনের বিরুদ্ধে দায়ের করা বিভিন্ন মামলায় হাইকোর্টের দেওয়া জামিন স্থগিত করে দিয়েছেন আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত।
এ সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদন শুনানি নিয়ে বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মো. রেজাউল হকের চেম্বার জজ আদালত এই আদেশ দেন। রাতে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ অনীক রুশদ হক জাগো নিউজকে এমন তথ্য নিশ্চিত করেন।
এর আগে, মোট সাতটি মামলায় উচ্চ আদালত থেকে জামিন পান সাজ্জাদ; আর চারটি মামলায় জামিন পান তার স্ত্রী তামান্না। সাজ্জাদের বিরুদ্ধে ১০টি হত্যা মামলাসহ মোট ১৯টি মামলা আছে। তার স্ত্রী তামান্না মোট আটটি মামলার আসামি।
চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার শিকারপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা সাজ্জাদ হোসেন নগরীর বায়েজিদ, অক্সিজেন, চান্দগাঁও এলাকায় ‘ছোট সাজ্জাদ’ বা ‘বুড়ির নাতি’ হিসেবে পরিচিত। ছোট সাজ্জাদ হুলিয়া নিয়ে বিদেশে পলাতক সাজ্জাদ হোসেনের অনুসারী।
গত ১৫ মার্চ ঢাকার ঢাকার বসুন্ধরা সিটি শপিংমল থেকে ছোট সাজ্জাদকে গ্রেফতার করে পুলিশ। চট্টগ্রামে প্রকাশ্যে বিভিন্ন খুন, ফেসবুক লাইভে এসে চট্টগ্রামের বায়েজিদ থানার ওসিকে পেটানোর হুমকিসহ নানা কারণে আলোচিত ছিলেন তিনি।
ছোট সাজ্জাদকে গ্রেফতারের পর ফেসবুক লাইভে কাড়ি কাড়ি টাকা দিয়ে সাজ্জাদকে ছাড়িয়ে আনা, বিরোধীপক্ষকে হুমকি দেওয়াসহ বিভিন্ন কারণে আলোচিত ছিলেন তার স্ত্রী তামান্না। গত ১০ মে জোড়া খুনের মামলায় তামান্নাকে গ্রফেতার করে পুলিশ। গত মাসে সাজ্জাদকে রাজশাহী কারাগারে ও তামান্নাকে ফেনী কারাগারে পাঠানো হয়।
