রিমান্ড শেষে কারাগারে সাংবাদিক শওকত মাহমুদ
সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় গ্রেফতার সাংবাদিক শওকত মাহমুদকে রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সূত্র জানায়, রিমান্ড শেষে শওকত মাহমুদকে শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়। এসময় মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) রমনা জোনাল পরিদর্শক মো. আখতার মোর্শেদ আসামিকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক আরিফুল ইসলাম তা মঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
ডিবি গত ৮ ডিসেম্বর রমনা মডেল থানা এলাকা থেকে শওকত মাহমুদকে গ্রেফতার করে। পরে ১১ ডিসেম্বর আদালত তার পাঁচদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
এমডিএএ/একিউএফ/জেআইএম