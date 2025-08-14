  2. আইন-আদালত

আল-আরাফাহ্ ব্যাংকের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১১ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালত

শতকোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগ ওঠায় আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান এস এম শামীম ইকবাল, তার স্ত্রী হাসিনা ইকবাল এবং এস এম এগ্রোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিনহাজুল হকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ জাকির হোসেন গালিব দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন।

দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) মো. তানজির আহমেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

এদিন দুদকের পক্ষে সংস্থার সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ শিহাব সালাম তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন।

আবেদনে বলা হয়, এস এম শামীম ইকবালসহ তিন জনের বিরুদ্ধে এইচএসবিসি ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশে মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান টিম গঠন করা হয়েছে। অনুসন্ধানকালে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, তারা দেশত্যাগ করার চেষ্টা করছেন। তাদের বিরুদ্ধে শতকোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগের অনুসন্ধানকালে তারা দেশত্যাগ করলে সার্বিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তারা যেন দেশত্যাগ করতে না পারেন এজন্য নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন।

