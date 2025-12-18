  2. আইন-আদালত

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচন ১ ও ২ এপ্রিল

প্রকাশিত: ০৯:১৫ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচন ১ ও ২ এপ্রিল
সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সংবাদ সম্মেলন/ছবি: জাগো নিউজ

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির (বার অ্যাসোসিয়েশন) নির্বাচন হবে আগামী ১ ও ২ এপ্রিল। এজন্য ফেব্রুয়ারি মাসে তফসিল ঘোষণা করা হবে।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন। সমিতির শহীদ শফিউর রহমান মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের সম্পাদকসহ কার্যনির্বাহী কমিটির অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেন, ‘আগামী ১ ও ২ এপ্রিল- দুইদিন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠান করার জন্য নীতিগতভাবে আমরা একমত হয়েছি। এ নির্বাচনের জন্য আগামী ৭ জানুয়ারির মধ্যে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হবে।’

নির্বাচনের জন্য আগামী ফেব্রুয়ারি মাসেই তফসিল ঘোষণা করা হবে বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

