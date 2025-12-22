সাবেক প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
সাবেক পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ও বরিশাল-৫ আসনের সাবেক এমপি জাহিদ ফারুকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আদালত।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের অবকাশকালীন বিচারক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন এ আদেশ দেন।
আবেদনে বলা হয়, জাহিদ ফারুকের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পর্যাপ্ত সুযোগ পেলে দেশ ছেড়ে বিদেশে পালিয়ে যেতে পারেন, এমন তথ্য গোপন সূত্রে পাওয়া গেছে।
মামলার সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে তার বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া প্রয়োজন বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়।
