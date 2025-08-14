  2. আইন-আদালত

লায়লাকে মারধর-হুমকি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫৬ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
জামিন পেলেন টিকটকার প্রিন্স মামুন
আদালতে টিকটকার প্রিন্স মামুন

ভয়ভীতি, মারধর ও বিভিন্ন হুমকির অভিযোগে রাজধানীর ক্যান্টনমেন্ট থানার মামলায় জামিন পেয়েছেন টিকটকার প্রিন্স মামুন ওরফে আব্দুল্লাহ আল মামুন।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেলে শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জুয়েল রানার আদালত এই আদেশ দেন।

প্রিন্স মামুনের আইনজীবী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালে লায়লা প্রিন্স মামুনের বিরুদ্ধে ক্যান্টনমেন্ট থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। সম্প্রতি অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে মর্মে পুলিশ প্রিন্স মামুনের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদন আমলে নিয়ে আদালত তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

ডিজির অভিযোগে থেকে জানা গেছে, গত বছরের ৪ জুন প্রিন্স মামুন লায়লার বাড়িধারা ডিওএইচএস’র বাসায় এসে তার বিরুদ্ধে করা মামলা তুলে নিতে হুমকি দেন। তাকে মারধরসহ বিভিন্ন প্রকার হুমকি। প্রাণনাশেরও ভয় দেখায়। পরে লায়লা ক্যান্টনমেন্ট থানায় একটি জিডি করেন।

এদিন সকালে ভাটারা থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে আদালতে নিয়ে আসে। এরপর তার পক্ষের আইনজীবীরা জামিনের আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত তার জামিন মঞ্জুর করেন।

