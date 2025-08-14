  2. আইন-আদালত

জয়নুল আবেদীন

গুম-খুন-ছাত্রজনতাকে হত্যার জন্য হাসিনা ও খায়রুল হক সমান দায়ী

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:০৩ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক

আয়নাঘর, গুম, খুন, হয়রানি, মিথ্যা ও গায়েবি মামলা এবং সর্বশেষ জুলাই আন্দোলনে হাজারো ছাত্রজনতার মৃত্যুর জন্য স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ও তার বিচার বিভাগের অন্যতম সহযোগী দোসর সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকও সমান দায়ী বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সিনিয়র অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন।

তিনি বলেন, নতুন বাংলাদেশের জনআকাঙ্ক্ষা পূরণে আমরা খায়রুল হকের দৃষ্টান্তমূলক শান্তি চাই।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুরে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির শহীদ সফিউর রহমান মিলনায়তনে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এমন দাবি করেন তিনি।

জয়নুল আবেদীন বলেন, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের লড়াই কোনো ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়, আমাদের লড়াই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও মর্যাদা সমুন্নত রাখার লড়াই। আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের সংগ্রাম চলছে, চলবে।

জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সিনিয়র অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন ও ফোরামের মহাসচিব ব্যারিস্টার কায়সার কামালের সই করা লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জয়নুল আবেদীন।

লিখিত বক্তব্যে খায়রুল হকের ক্ষমতার অপব্যবহার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিচারপতি ও পরে আইন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবেও তার বিরুদ্ধে সরকারি প্লট বরাদ্দে অনিয়ম, ত্রাণ তহবিলের অর্থ গ্রহণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের একাধিক অভিযোগ রয়েছে।

গত ১১ আগস্ট জামিন ও মামলা বাতিলের শুনানির বিষয়ে জয়নুল বলেন, আদালতে বিশৃঙ্খলা শুধু আদালত ও বিচারপতিদের অবমাননা নয়, এটি সমগ্র জাতির প্রতি অপমান। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানাই। আপনাদের মাধ্যমে আমাদের তিন দফা দাবি পৌঁছে দিতে চাই।

প্রধান বিচারপতির কাছে দাবি
আদালতের ভেতরে বিশৃঙ্খলাকারী দোসর আইনজীবী ও বহিরাগত সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া, গ্রেফতার ও বিচারের জন্য পদক্ষেপ নিতে আমরা প্রধান বিচারপতির কাছে দাবি জানাচ্ছি। একই সঙ্গে আদালতের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি বলে মনে করি।

বার কাউন্সিলের কাছে দাবি
উন্মুক্ত আদালতে বিচারপতিদের সামনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি আদালতের প্রতি অবহেলা এবং সহকর্মী বিজ্ঞ আইনজীবীদের গায়ে হাত তোলা পেশাগত অসদাচরণের শামিল। তাই বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের কাছে আইনজীবীদের এ অপেশাদার আচরণের বিরুদ্ধে ‘পেশাগত আচরণ ও শিষ্টাচার বিধিমালা’ অনুসারে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নিতে সনদ বাতিলসহ আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানাই।

সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের কাছে দাবি
আদালতের এজলাসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সুনাম ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। আমরা সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের কাছেও প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানাই।

লিখিত বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, পঞ্চম সংশোধনী অবৈধ, তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বাতিল ও জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে অস্বীকৃতি জানানোর মাধ্যমে খায়রুল হক গণতন্ত্রের কবর রচনা ও স্বৈরাচারের বীজ বপন করেছিলেন। আদালতের কাঁধে বন্দুক রেখে শেখ হাসিনা ধীরে ধীরে ফ্যাসিবাদের বটবৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করেছিল।

গত ১৭ বছরে বিভীষিকাময় আয়নাঘর, গুম, খুন, হয়রানি, মিথ্যা ও গায়েবি মামলা এবং সর্বশেষ জুলাই আন্দোলনে হাজারো ছাত্রজনতার মৃত্যুর জন্য স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ও তার বিচার বিভাগের অন্যতম সহযোগী দোসর খায়রুল হক সমান দায়ী। নতুন বাংলাদেশের জনআকাঙ্ক্ষা পূরণে আমরা তার দৃষ্টান্তমূলক শান্তি চাই।

সংবাদ সম্মেলনে ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ব্যারিস্টার এমন বদরুদ্দোজা বাদল, কেন্দ্রীয় কমিটির ⁠সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল, ⁠সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট গাজী কামরুল ইসলাম সজল, ⁠কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট গাজী তৌহিদুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী, কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট মো. শহীদুজ্জামান, ⁠বারের সাবেক সহ-সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুজ্জামান মামুন, কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আঞ্জুমান আরা বেগম মুন্নী, কেন্দ্রীয় কমিটির প্রশিক্ষণবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মো. মাকসুদ উল্লাহ ও ব্যারিস্টার এ কে এম এহসানুর রহমানসহ সংগঠনের সদস্য ও সুপ্রিম কোর্টের শতাধিক আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন।

