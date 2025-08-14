রংপুরে দুজনকে পিটিয়ে হত্যা
দায়ীদের শাস্তি ও তদন্ত করে প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি
রংপুরের তারাগঞ্জে গণপিটুনিতে রূপলাল দাস (৪০) ও প্রদীপ দাস (৩৫) হত্যার ঘটনায় দায়ীদের আইনের আওতায় আনা এবং সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ব্লাস্ট-এর কমিউনিকেশন বিভাগ থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে দাবি তোলা হয়।
পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ও সুরক্ষা প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানিয়েছে ব্লাস্ট।
গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, ৯ আগস্ট রাত সাড়ে ৯টায় তারাগঞ্জ-কাজীরহাট সড়কের বটতলা এলাকায় রূপলাল দাস ও প্রদীপ দাসকে আটক করেন স্থানীয় কয়েকজন। এরপর সেখানে চুরির সন্দেহে তাদের মারধর করে এবং এক পর্যায়ে দুইজন অচেতন হলে সেখানে তাদের ফেলে রাখা হয়।
গণপিটুনির পর রংপুরের তারাগঞ্জের সয়ার ইউনিয়নের বুড়িরহাট স্কুল মাঠে তাদের যখন নিয়ে আসা হয় তখন খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে আসে এবং রাত সাড়ে ৯টার দিকে তাদের উদ্ধার করতে গেলে ‘মবের ভয়ে’ উদ্ধার না করে ফিরে যায় পুলিশ।
পরে রাত সাড়ে ১১টায় তাদের উদ্ধার করে পুলিশ তারাগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। এসময় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মরত চিকিৎসক রূপলাল দাসকে মৃত ঘোষণা করেন এবং প্রদীপ দাসকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে রোববার সকালে তিনিও মারা যান।
কোনো নাগরিকের প্রতি এ ধরনের গণপিটুনি ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেশে বিদ্যমান দণ্ডবিধির অধীনে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। একই সঙ্গে এ ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধ এবং জনগণকে সুরক্ষা প্রদানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানাচ্ছে ব্লাস্ট।
