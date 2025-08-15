  2. আইন-আদালত

ডাক্তার কন্যাকে অবরুদ্ধের অভিযোগে বাবা-মাকে হাইকোর্টে হাজিরের নির্দেশ

চিকিৎসক ফারাহ দীনাকে (৪০) আগামী বুধবার (২০ আগস্ট) সকাল ১১টায় আদালতে হাজির করতে তার বাবা মো. দেলোয়ার হোসেন ও মা রওশন আরা দেলোয়ারকে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।

এ সংক্রান্ত এক রিট আবেদনের শুনানি নিয়ে বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) হাইকোর্টের বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি সায়েদ জাহেদ মনসুরের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই আদেশ দেন। পিটিশনারদের পক্ষে আদালতে শুনানি করেন ব্যারিস্টার আসিফ বিন আনোয়ার।

ফারাহ দীনার পক্ষে রিটটি দায়ের করেন ব্যারিস্টার শারমিন লায়লা তন্বী ও ডা. তোহফা-ই-আয়ুব। তারা তার শৈশবের বন্ধু।

রিটে বলা হয়, ফারাহ দীনা অভিযোগ করেন যে, তার বাবা-মা ও স্বামী তাকে জোরপূর্বক মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করার হুমকি দিয়ে আসছিলেন। এর মধ্যে গত ৯ আগস্ট থেকে তার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেলে এবং কর্মস্থলে গিয়ে কোনো খোঁজ না পেয়ে তারা আদালতের দ্বারস্থ হন।

রিটে আরও উল্লেখ করা হয়, এর আগেও ২০১৮ সালে ফারাহ দীনাকে প্রায় চার মাস একটি মানসিক হাসপাতালে জোরপূর্বক আটকে রাখা হয়েছিল, যেখানে প্রাপ্ত চিকিৎসা ও ওষুধ তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করে।

ডা. ফারাহ দীনা বর্তমানে আল-বারাকা হাসপাতালে সাইকোলজিস্ট হিসেবে কর্মরত এবং নিখোঁজ হওয়ার আগে উত্তরা এলাকায় বাবা-মায়ের বাসায় অবস্থান করছিলেন।

