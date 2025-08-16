  2. আইন-আদালত

সিলেট-সুনামগঞ্জ

নিম্ন আদালতের কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রধান বিচারপতির মতবিনিময়

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩১ পিএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
সিলেট সার্কিট হাউজে দুই জেলার আইন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান বিচারপতি

সিলেট ও সুনামগঞ্জের আদালতগুলোর বিচারক, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও আইনজীবীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় অংশ নিয়েছেন প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ।

শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪টায় সিলেট সার্কিট হাউজে এই দুই জেলার জেলা ও দায়রা জজ, মহানগর দায়রা জজ, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং শ্রম আদালতে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন ট্রাইব্যুনালের বিচারকদের সঙ্গে প্রধান বিচারপতির এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সুপ্রিম কোর্টের গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলাম গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মূলত বিচার বিভাগ সংস্কার সংক্রান্ত প্রধান বিচারপতির রোডম্যাপ স্কিমকে অংশীজনদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াসহ জনমুখী বিচার বিভাগ তৈরির মাধ্যমে বিচার কাজকে কিভাবে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় সে সব বিষয় আলোচনার জন্য এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শক্রমে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের প্রশিক্ষণ শাখা থেকে গত ১৩ আগস্ট এ সংক্রান্ত সরকারি আদেশ জারি হয়।

সিলেটের এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিচার বিভাগ সংস্কারের লক্ষ্যে প্রধান বিচারপতি ঘোষিত রোডম্যাপ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত রোড শো কার্যক্রমের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হলো।

