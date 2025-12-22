  2. আইন-আদালত

সাজা থেকে খালাস চাইলেন সাবেক আইজিপি মামুন

প্রকাশিত: ০৪:১৫ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
আদালত প্রাঙ্গণে সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন/ফাইল ছবি

জুলাই আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় পাঁচ বছরের সাজা থেকে খালাস চেয়ে আপিল করেছেন মামলার রাজসাক্ষী সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন।

তার পরিবারের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় এ আপিল আবেদন করা হয়েছে বলে সোমবার (২২ ডিসেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেন আইনজীবী মধুমালতী চৌধুরী বড়ুয়া।

এ মামলায় আসামি থেকে রাজসাক্ষী বনে যাওয়া কারাগারে থাকা সাবেক আইজিপিকে গত ১৭ নভেম্বর ৫ বছরের কারাদণ্ড দিয়ে রায় ঘোষণা করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেল। প্যানেলের অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

ওইদিন বহুল আলোচিত এ মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাশাপাশি সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে রায় ঘোষণা করা হয়।

মানবতাবিরোধী অপরাধের এ মামলায় শেখ হাসিনা, আসাদুজ্জামান খান কামাল ও আবদুল্লাহ আল-মামুনের বিরুদ্ধে গত ১০ জুলাই অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল। একপর্যায়ে দোষ স্বীকার করে ঘটনার সত্যতা উদ্ঘাটনে রাজসাক্ষী (অ্যাপ্রোভার) হন সাবেক আইজিপি মামুন।

এ মামলার যে অভিযোগে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের আমৃত্যু কারাদণ্ড হয়েছে, তাতে তাদের সাজা বাড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড চেয়ে গত ১৫ ডিসেম্বর আপিল বিভাগে আবেদন করে প্রসিকিউশন (রাষ্ট্রপক্ষ)। এবার সাজা থেকে খালাস চেয়ে আপিল করলেন সাবেক আইজিপি মামুন।

