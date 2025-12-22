কারাগারে থাকা সাবেক এমপি ফয়জুর হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেফতার

কারাগারে থাকা সাবেক এমপি ফয়জুর হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেফতার
একাধিক মামলায় কারাগারে থাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ফয়জুর রহমান বাদলকে নতুন একটি মামলায় গ্রেফতার দেখানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় শিক্ষার্থী শামীমকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগের মামলায় তাকে নতুন করে গ্রেফতারের আদেশ দেওয়া হয়েছে।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুব আলমের আদালত এ আদেশ দেন।
আদালত সূত্রে জানা যায়, সকালে ফয়জুর রহমান বাদলকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। এরপর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা নিউমার্কেট থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ওমর ফারুক তাকে সংশ্লিষ্ট মামলায় গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী হারুন অর রশিদ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, তদন্তে সাবেক এ সংসদ সদস্যের সংশ্লিষ্টতার তথ্য পাওয়ায় তাকে নতুন মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।
তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনে বলা হয়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমনে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় ফয়জুর রহমান বাদল এজাহারনামীয় ও অজ্ঞাতনামা আসামিদের প্ররোচনা দিয়েছেন এবং অর্থায়নের মাধ্যমে সহায়তা করেছেন—এমন প্রাথমিক সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে। মামলার সুষ্ঠু তদন্ত এবং আসামির ভূমিকা যাচাইয়ের স্বার্থে তাকে গ্রেফতার দেখানো প্রয়োজন ছিল।
মামলার এজাহার অনুযায়ী, গত ১৬ জুলাই ঢাকা কলেজ এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের উচ্চপর্যায়ের নির্দেশে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানো হয়।
ওই হামলায় ঢাকা কলেজের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী মো. শামীম গুরুতর আহত হন। পরে তিনি নিউমার্কেট থানায় হত্যাচেষ্টার অভিযোগে মামলাটি দায়ের করেন।
এর আগে গত ১৮ সেপ্টেম্বর রাজধানীর খিলক্ষেত এলাকা থেকে ফয়জুর রহমান বাদলকে গ্রেফতার করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এরপর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঘিরে দায়ের হওয়া একাধিক মামলায় তাকে পর্যায়ক্রমে রিমান্ডে নেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি অন্যান্য মামলায় কারাগারে আটক রয়েছেন।
