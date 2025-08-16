  2. আইন-আদালত

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে ফুল দিতে আসা রিকশাচালক আজিজুর কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৭ পিএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে ফুল দিতে আসা রিকশাচালক আজিজুর কারাগারে
আজিজুর রহমান

রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসে গণপিটুনি ও মবের শিকার রিকশাচালক আজিজুর রহমানকে জুলাই আন্দোলনের হত্যাচেষ্টা মামলায় কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

শনিবার (১৬ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ইসরাত জেনিফার জেরিনের আদালত এ আদেশ দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেন আসামিপক্ষের আইনজীবী ফারজানা ইয়াসমিন রাখী। তিনি বলেন, আসামি একজন রিকশাচালক। রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক মামলার শিকার তিনি।

‎এর আগে আসামিকে গত ১৫ আগস্ট দুপুর অনুমান আড়াইটায় ধানমন্ডি মডেল থানার ৩২ নম্বর থেকে সাধারণ জনগণ আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।

আরও পড়ুন

‎কারাগারে পাঠানোর আবেদন সূত্রে জানা যায়, গত বছরের ৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেন বাদী। এদিন আনুমানিক দুপুর আড়াইটার দিকে মিছিল নিয়ে নিউমার্কেট থেকে সায়েন্সল্যাবের দিকে যাওয়ার সময় বাদী ও অন্যান্য ছাত্র-জনতার ওপর আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মী ও পুলিশ বাহিনীর কিছু অতি উৎসাহী সদস্যরা নির্বিচারে গুলি চালায়। এসময় দৌড় দিলে বাদীর পিঠ দিয়ে গুলি প্রবেশ করে এবং বাদী গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে পড়ে যান।

‎পরে রাস্তায় পড়ে থাকার সময় বাদীর সঙ্গে মিছিলে অংশ গ্রহণকারী বন্ধুরা তাকে উদ্ধার করে রিকশাযোগে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং দীর্ঘ প্রায় দুই মাস চিকিৎসা শেষে কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠেন। তদন্তে সাক্ষ্য-প্রমাণে আসামির সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে।

এমআইএন/এমএএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।