গা গরমের ম্যাচে সোহানের রংপুরকে হারালো শান্তর রাজশাহী
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ক্রিকেটের দ্বাদশ আসর শুরু হবে আগামী শুক্রবার। এর আগে নিজেদের মধ্যে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে নিজেদের ঝালিয়ে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স ও রাজশাহী ওয়ারিয়র্স।
সোমবার বসুন্ধরা স্পোর্টস সিটিতে সোমবার রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে ৫ উইকেটে হেরেছে নুরুল হাসান সোহানের নেতৃত্বাধীন রংপুর। আগে ব্যাটিং করে ৫ উইকেটে ১৩৬ রান করে রংপুর। জবাবে ১৮.১ ওভারে জয় পায় রাজশাহী।
রান তাড়ায় রাজশাহীর হয়ে সর্বোচ্চ ৩২ বলে ৩৪ রান করেন অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। এছাড়া তানজিদ হাসান তামিম ২২ বলে ৩১ ও আকবর আলী ২১ বলে ২৫ রান করলে সহজেই জিতে যায় রাজশাহী।
রংপুরের হয়ে মাত্র ৭ রানে ২ উইকেট নেন হালিম। ৪ ওভারে ২৭ রান দিয়ে ১ উইকেট নেন নাহিদ রানা। আর বাঁহাতি স্পিনার রাকিবুল হাসান ৪ ওভারে ২৯ রান খরচায় ছিলেন উইকেটশূন্য।
এর আগে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেন রংপুরের ইফতি। দুই দল মিলিয়েই ম্যাচের সর্বোচ্চ রান করেন তিনি। ওপেনিংয়ে নেমে ৬ চার ও ২ ছক্কায় ৪৫ বলে ৫৮ রানের ইনিংস খেলেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। এছাড়া তাওহিদ হৃদয় ১৯ বলে ২৬, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী ১৮ বলে ২১ রান করেন।
আগের দিন দলের সঙ্গে অনুশীলন করলেও প্রস্তুতি ম্যাচটি খেলেননি লিটন কুমার দাস। সোহানের ব্যাট থেকে আসে ১৩ বলে ১০ রান। অভিজ্ঞ ফজলে মাহমুদ রাব্বি খেলেন ১৬ বল ১২ রানের ইনিংস। রাজশাহীর হয়ে ২টি করে উইকেট নেন রিপন মন্ডল ও আব্দুল গাফফার সাকলাইন।
