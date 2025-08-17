  2. আইন-আদালত

৩২ নম্বরে ফুল দিতে গিয়ে গণপিটুনির শিকার সেই রিকশাচালকের জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১০ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
৩২ নম্বরে পিটুনির শিকার হন রিকশাচালক আজিজুর/ফাইল ছবি

১৫ আগস্টে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে ফুল হাতে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে গণপিটুনির শিকার হওয়ার পর অভ্যুত্থানের সময়কার হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেফতার সেই রিকশাচালক আজিজুর রহমানকে জামিন দিয়েছেন আদালত।

রোববার (১৭ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এম এ আজহারুল ইসলামের আদালত এ আদেশ দেন।

এদিন তার আইনজীবী ফারজানা ইয়াসমিন রাখী জামিন আবেদন করেন। পরে আদালত এক হাজার টাকা মুচলেকায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল পর্যন্ত জামিন মঞ্জুর করেন।

গত ১৫ আগস্ট ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে গণপিটুনির শিকার হন রিকশাচালক আজিজুর রহমান। তাকে সেখান থেকে আটক করে পুলিশ। 

এক বছর আগের একটি হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে শনিবার আজিজুরকে আদালতে তোলে। ওই মামলায় তাকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন ধানমন্ডি থানার এসআই মোহাম্মদ তৌহিদুর রহমান। পরে আবেদন মঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠান আদালত।

গত ২ এপ্রিল ধানমন্ডি থানায় হত্যাচেষ্টার ওই মামলাটি করেন ভুক্তভোগী আরিফুল ইসলাম। মামলার এজাহারে বলা হয়, জুলাই আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ৪ আগস্ট ধানমন্ডি থানাধীন নিউমার্কেট থেকে সায়েন্সল্যাব এলাকায় মিছিল নিয়ে যাচ্ছিলেন ভুক্তভোগী আরিফুল ইসলাম। ঘটনার দিন দুপুর আড়াইটায় আসামিরা গুলি, পেট্রোল বোমা ও হাতবোমা নিক্ষেপ করে। ভুক্তভোগী পিঠে গুলিবিদ্ধ হলে পরে তাকে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে দুই মাস চিকিৎসা নিয়ে তিনি সুস্থ হন।

 

গতকাল শনিবার আজিজুরের পক্ষে জামিন আবেদন করেন আইনজীবী ফারজানা ইয়াসমিন রাখী। শুনানি শেষে বিচারক আসামিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এর একদিন পরই আদালতে তার জামিন মঞ্জুর হলো।

১৫ আগস্ট ৩২ নম্বরে হয়রানির শিকার হওয়ার পর রিকশাচালক আজিজুর বলেন, ‘আমি কোনো দল করি না। শুধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ভালোবাসি। তাই এসেছিলাম। আমি আওয়ামী লীগ বা শেখ হাসিনাকে ফেরাতে আসিনি। আমি বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। আমার হালাল টাকা দিয়ে কেনা ফুল নিয়ে এসেছি।’

