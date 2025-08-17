হাসিনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য
বদরুদ্দীন উমর, মাহমুদুর ও নাহিদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত
মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে লেখক-গবেষক ও বামপন্থি রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমর, আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান ও এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দেওয়ার বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
রোববার (১৭ আগস্ট) শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের সপ্তম সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রসিকিউটর মোহাম্মদ মিজানুল ইসলাম এ কথা জানান।
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের এ মামলায় শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ (তদন্ত কর্মকর্তার সাক্ষ্য বাদে) আগামী অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে শেষ হতে পারে বলে জানান তিনি।
এ মামলায় আজ দুপুর পর্যন্ত তিনজনের সাক্ষ্যগ্রহণ হয়। তারা হলেন- আব্দুস সামাদ, মো. মিজান মিয়া ও নাইম শিকদার। বিকেলে আরও একজন সাক্ষ্য দেন। এ নিয়ে এ মামলায় মোট ৯ জন সাক্ষ্য দিলেন। পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য মামলার কার্যক্রম আগামীকাল সোমবার পর্যন্ত মুলতবি করেছেন আদালত।
কবে নাগাদ এ মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হতে পারে, এ প্রশ্নে প্রসিকিউটর মিজানুল বলেন, ‘আগামী মাসের (সেপ্টেম্বর) মধ্যে শেষ করতে পারবো (তদন্ত কর্মকর্তা বাদে)। অথবা পরের মাসের (অক্টোবর) শুরুর সপ্তাহে যেতেও পারে।’
এ মামলায় মাহমুদুর রহমান, নাহিদ ইসলাম ও বদরুদ্দীন উমর কবে সাক্ষ্য দেবেন—জানতে চাইলে প্রসিকিউটর বলেন, ‘ওনাদের সঙ্গে আলোচনা করবো, ওনারা কবে আসতে পারবেন, সেভাবে আমরা করবো।’
শেখ হাসিনার পাশাপাশি এ মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ও পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন আসামি। তাদের মধ্যে চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন এরই মধ্যে অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি এ মামলায় রাজসাক্ষী হয়েছেন। মামলার অন্য দুই আসামি শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান পলাতক।
এফএইচ/এমকেআর/এমএস