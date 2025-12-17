হাদিকে হত্যাচেষ্টা মামলা
ফয়সলকে পালাতে ‘সহায়তাকারী’ নুরুজ্জামান তিন দিনের রিমান্ডে
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যাচেষ্টা মামলার প্রধান আসামি ফয়সল করিম মাসুদকে পালাতে সহায়তার অভিযোগে গ্রেফতার মো. নুরুজ্জামান নোমানী ওরফে উজ্জ্বলকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশীতা ইসলাম শুনানি শেষে এ আদেশ দেন।
ঢাকা মহানগর আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী জানান, গ্রেফতার নুরুজ্জামানকে আদালতে হাজির করে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির মতিঝিল জোনাল টিমের পরিদর্শক ফয়সাল আহম্মেদ পাঁচ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষ রিমান্ড আবেদনের পক্ষে শুনানি করলে আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
পুলিশের রিমান্ড আবেদনে বলা হয়, তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তা ও বিভিন্ন সোর্স থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নুরুজ্জামান নোমানী ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তিনি এ মামলার অন্য আসামিকে ভাড়ায় নেওয়া একটি গাড়িতে করে পালিয়ে যেতে সহায়তা করেন এবং গাড়ির চালককে বিভিন্ন সময় পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেন। আসামির বিরুদ্ধে মামলার ঘটনায় জড়িত থাকার যথেষ্ট সাক্ষ্য–প্রমাণ পাওয়া গেছে। এটি একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা হওয়ায় ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী ও জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের শনাক্ত, হত্যাচেষ্টায় ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার এবং মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আসামিকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, শরিফ ওসমান হাদি অভ্যুত্থান–পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্ল্যাটফর্ম ‘ইনকিলাব মঞ্চ’ গঠন করে এর আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। গত ১২ ডিসেম্বর বেলা আনুমানিক ২টা ২০ মিনিটে পল্টন মডেল থানার বক্স কালভার্ট রোড এলাকায় মোটরসাইকেলে থাকা দুর্বৃত্তরা তাকে গুলি করে পালিয়ে যায়। এতে হাদির মাথা ও ডান কানের নিচের অংশে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন।
এ ঘটনায় ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের ১৪ ডিসেম্বর পল্টন থানায় হত্যাচেষ্টা মামলা দায়ের করেন।
