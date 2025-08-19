  2. আইন-আদালত

হাইকোর্ট পারমিশন লিখিত পরীক্ষা ২৫ অক্টোবর

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০৫ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
হাইকোর্ট পারমিশন লিখিত পরীক্ষা ২৫ অক্টোবর
ফাইল ছবি

আগামী ২৫ অক্টোবর উচ্চ আদালত হাইকোর্ট পারমিশন লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ওইদিন সকাল ৯টায় এ পরীক্ষা শুরু হবে।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সচিব (জেলা ও দায়রা জজ) মোহাম্মদ কামাল হোসেন শিকদার সচিবের সই করা এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তি এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।

পরীক্ষা সংক্রান্ত সব বিজ্ঞপ্তি বার কাউন্সিলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে (www.barcouncil.gov.bd) প্রকাশ করা হবে।

এই নোটিশে বর্ণিত পরীক্ষা আয়োজন সংক্রান্ত তারিখসমূহ যে কোনো অনিবার্য পরিস্থিতিতে পরিবর্তন করার এখতিয়ার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন। এনরোলমেন্ট কমিটির নির্দেশক্রমে, মোহাম্মদ কামাল হোসেন শিকদার সচিব (জেলা ও দায়রা জজ) বাংলাদেশ বার কাউন্সিল।

এফএইচ/এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।