সাবেক মন্ত্রী শাহাব উদ্দিনের জমি ও ব্যাংক হিসাব জব্দ

প্রকাশিত: ০৬:০৭ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
সাবেক মন্ত্রী শাহাব উদ্দিন ও তার ছেলে জাকির হোসেন জুমনের পাঁচ কাঠা জমি ও আটটি ব্যাংক হিসাব জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

‎মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালত এ আদেশ দেন। দুদকের পক্ষে এ আবেদন করেন সংস্থাটির উপপরিচালক মো. আলমগীর হোসেন।

জব্দের আদেশ দেওয়া পাঁচ কাঠা জমি উত্তরা ২ নম্বর সেক্টরে অবস্থিত, যার মূল্য ৩২ লাখ ৩৯ হাজার ১০০ টাকা। এছাড়া বিভিন্ন ব্যাংকের আটটি হিসাবে জমা টাকার পরিমাণ ৮১ লাখ ২৮ হাজার ৩৬৭ টাকা।

‎দুদকের আবেদন সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অনিয়ম দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎপূর্বক সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। অনুসন্ধানের স্বার্থে এসব হিসাব ফ্রিজ ও ক্রোক করা প্রয়োজন।

