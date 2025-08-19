সাবেক মন্ত্রী শাহাব উদ্দিনের জমি ও ব্যাংক হিসাব জব্দ
সাবেক মন্ত্রী শাহাব উদ্দিন ও তার ছেলে জাকির হোসেন জুমনের পাঁচ কাঠা জমি ও আটটি ব্যাংক হিসাব জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালত এ আদেশ দেন। দুদকের পক্ষে এ আবেদন করেন সংস্থাটির উপপরিচালক মো. আলমগীর হোসেন।
জব্দের আদেশ দেওয়া পাঁচ কাঠা জমি উত্তরা ২ নম্বর সেক্টরে অবস্থিত, যার মূল্য ৩২ লাখ ৩৯ হাজার ১০০ টাকা। এছাড়া বিভিন্ন ব্যাংকের আটটি হিসাবে জমা টাকার পরিমাণ ৮১ লাখ ২৮ হাজার ৩৬৭ টাকা।
দুদকের আবেদন সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অনিয়ম দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎপূর্বক সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। অনুসন্ধানের স্বার্থে এসব হিসাব ফ্রিজ ও ক্রোক করা প্রয়োজন।
