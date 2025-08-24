  2. আইন-আদালত

দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইনজীবীদের সোচ্চার হতে হবে: অ্যাটর্নি জেনারেল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫০ এএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
আইনজীবীদের মধ্যে কেউ অপরাধ করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনজীবীদের সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।

তিনি বলেন, ‘আমাদের নিজেদের কমিউনিটির মধ্যে যদি কেউ অপরাধ করে থাকেন, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হতে হবে। যদি আমরা সেটা পারি, আমরা শ্রদ্ধাবোধ ফিরিয়ে আনতে পারবো। আমরা আগামী বাংলাদেশে নেতৃত্ব দিতে পারবো।’

শনিবার (২৩ আগস্ট) বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ১২ তলায় মাল্টিপারপাস হলরুমে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত বর্ধিত সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘যদি আমরা আমাদের নিজেদের অপরাধবোধকে ঢাকার চেষ্টা করি, যদি একজন আইনজীবী দেখা যায় ঘুষ দিতে গিয়ে ধরা পড়েছেন, আমরা তাদের রক্ষা করার চেষ্টা করি; একজন আইনজীবী নাবালক দুই শিশুকে কাজের মেয়ে হিসেবে এনে দিনের পর দিন নির্যাতন করছেন—সে বিষয়ে যদি পদক্ষেপ না নিতে পারি, তাহলে আমাদের সমস্ত প্রত্যাশা ও অর্জন ব্যর্থ হবে। আমরা সেই পথ থেকে…আইনি পথে ফিরতে চাই।’

তিনি বলেন, ‘আমরা যে দলই করি না কেন, আমরা যে মতেই থাকি না কেন, যে পথেই থাকি না কেন, আমরা চাই, আপনারা আপনার দলের আইনজীবী হিসেবে সর্বোচ্চ শিখরে সর্বোচ্চ জায়গায় যাতে অধিষ্ঠিত হন, সে রকম একটি পরিবেশ চাই। এই পরিবেশ নিশ্চিত করতে গেলে আমাদেরও কিছু ভূমিকা রাখতে হবে। প্রথম ভূমিকা হলো দুর্নীতির বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে।’

অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‌‘বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য ৫ আগস্ট যে বিপ্লব হয়েছে, যে অভ্যুত্থান হয়েছে, সেই অভ্যুত্থান ধরে রাখা প্রয়োজন। আর সেই অভ্যুত্থানের ফসল তখনই ঘরে তোলা যাবে, যদি আইনজীবীরা ঐক্যবদ্ধ থাকে।’

এদিকে বার কাউন্সিলের দায়িত্ব নেওয়ার পর কাউন্সিলের পরীক্ষা নিয়মিতকরণসহ প্রতিষ্ঠানটির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করতে নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন অ্যাটর্নি জেনারেল।

এছাড়া স্থিতিশীল বেনাভোলেন্ট ফান্ড গঠনে প্রদত্ত কোর্ট ফির ২০ শতাংশ বেনাভোলেন্ট ফান্ডে আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ; আইনজীবীদের জন্য প্রশিক্ষণ ও গবেষণাকেন্দ্র নির্মাণ; আইন পেশার মানউন্নয়নে আইনজীবীদের ভূমিকা এবং আইনজীবীদের সুরক্ষাসংক্রান্ত আইন প্রণয়নের বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শও ছিল বর্ধিত সভায়।

বার কাউন্সিলের মাল্টিপারপাস হলরুমে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত চলে বর্ধিত সভা। কাউন্সিলের কার্যনির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মো. রুহুল কুদ্দুসের সঞ্চালনায় প্রথমার্ধে সভায় কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ও সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী জয়নুল আবেদীন, ফিন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান এ এস এম বদরুল আনোয়ার এবং বিভিন্ন জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতিরা বক্তব্য দেন।

সভায় বার কাউন্সিলের লিগ্যাল এডুকেশন কমিটির চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ আল মামুন, হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড লিগ্যাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকনসহ বিভিন্ন কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

