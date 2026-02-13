বগুড়া-৬ আসনে সব কেন্দ্রের ফলে তারেক রহমান এগিয়ে

বগুড়া-৬ আসনে সব কেন্দ্রের ফলে তারেক রহমান এগিয়ে
বগুড়া-৬ (সদর) আসনে বেসরকারিভাবে প্রাপ্ত ফলাফলে বড় ব্যবধানে জয়ের পথে রয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান ও ধানের শীষের প্রার্থী তারেক রহমান। স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত ১১৬টি কেন্দ্রের প্রাথমিক ফলাফল অনুযায়ী, তার প্রাপ্ত ভোট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি।
নির্বাচন সংশ্লিষ্ট ও স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, ১১৬টি কেন্দ্রে তারেক রহমান (ধানের শীষ) পেয়েছেন ১ লাখ ৬১ হাজার ৬৫১ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আবিদুর রহমান সোহেল (দাঁড়িপাল্লা) পেয়েছেন ৭২ হাজার ১৮০ ভোট। অর্থাৎ ১১৬ কেন্দ্র শেষে তারেক রহমান ৮৯ হাজার ৪৭১ ভোটের বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন।
এই আসনে অন্য প্রার্থীদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী আ ন ম মামুনুর রশীদ (হাতপাখা) পেয়েছেন ২ হাজার ৩৬ ভোট। এছাড়া বাসদ মনোনীত দিলরুবা নুরী (মই) ৬৩৯ ভোট এবং জাসদের আব্দুল্লাহ আল ওয়াকী (তারা) পেয়েছেন ২১২ ভোট।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে এই আসনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। বিকেল থেকেই জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় ও উপজেলা সদর থেকে ফলাফল আসতে শুরু করে।১১৬টি কেন্দ্রের এই বিশাল ব্যবধান তারেক রহমানের নিরঙ্কুশ বিজয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করছেন স্থানীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।
স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত ফলাফলের বিষয়ে বগুড়া জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সহিদ উন নবী সালাম বলেন, আমরা ১৭ বছর ভোটের অধিকারের জন্য রক্ত দিয়েছি। এবার মানুষ বাঁধভাঙা আনন্দে ভোট দিয়েছে। সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ভোট প্রদানের মাধ্যমে তাদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি শুধু আমাদের নয়, বরং পুরো বগুড়াবাসীর গর্ব।
বগুড়া সদর আসনের মোট ১৫০টি কেন্দ্রের মধ্যে বাকি ৩৪টি কেন্দ্রের ফলাফল আসার প্রক্রিয়া চলছে। শহরজুড়ে এখন থমথমে উত্তেজনার বদলে ফলাফল শোনার কৌতূহল কাজ করছে।
রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে চূড়ান্ত বেসরকারি ফলাফল ঘোষণার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্ট্রাইকিং ফোর্সের টহল আরও জোরদার করা হয়েছে।
