হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হলো পলককে

হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হলো পলককে
জুলাই আন্দোলন চলাকালে ঢাকার কাফরুল থানার হত্যাচেষ্টা মামলায় সাবেক তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলককে গ্রেফতার দেখিয়েছেন আদালত।
সোমবার (২৫ আগস্ট) মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানা এ আদেশ দেন। পলককে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কাফরুল থানার এসআই মো. শাহ আলম।
শুনানি শেষে পলকের আইনজীবী ফারজানা ইয়াসমিন রাখি বলেন, এই মামলার কোনো যৌক্তিক গ্রাউন্ড নেই। কোনো ডকুমেন্টস নেই।
পলকের মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, গত বছরের ১৯ জুলাই মিরপুরে এসওএস হারম্যান মেইনার কলেজ গেটের সামনে গুলিবিদ্ধ হন আব্দুল আলিম নামে এক ব্যক্তি। ওই সময় তার চোখে গুলি লাগে। দীর্ঘদিন চিকিৎসা শেষে গত ১ এপ্রিল তিনি মামলা দায়ের করেন।
