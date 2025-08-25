  2. আইন-আদালত

হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হলো পলককে

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৫৯ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হলো পলককে
আদালতে নেওয়ার সময় জুনাইদ আহমেদ পলক/ফাইল ছবি

জুলাই আন্দোলন চলাকালে ঢাকার কাফরুল থানার হত্যাচেষ্টা মামলায় সাবেক তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলককে গ্রেফতার দেখিয়েছেন আদালত।

সোমবার (২৫ আগস্ট) মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানা এ আদেশ দেন। পলককে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কাফরুল থানার এসআই মো. শাহ আলম।

শুনানি শেষে পলকের আইনজীবী ফারজানা ইয়াসমিন রাখি বলেন, এই মামলার কোনো যৌক্তিক গ্রাউন্ড নেই। কোনো ডকুমেন্টস নেই।

পলকের মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, গত বছরের ১৯ জুলাই মিরপুরে এসওএস হারম্যান মেইনার কলেজ গেটের সামনে গুলিবিদ্ধ হন আব্দুল আলিম নামে এক ব্যক্তি। ওই সময় তার চোখে গুলি লাগে। দীর্ঘদিন চিকিৎসা শেষে গত ১ এপ্রিল তিনি মামলা দায়ের করেন।

এমআইএন/এএমএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।